Almanya alarm verdi: Türkiye'de üretilen Dubai çikolatası için toplatma kararı!
Almanya Federal Tüketiciyi Koruma ve Gıda Güvenliği Ofisi, Türkiye'de üretilen ve Almanya'daki marketlerde satılan Dubai çikolatası için piyasadan geri çağırma; yani toplatma kararı verdi.
Almanya'nın ‘Gıda Uyarı’ sitesinde de yayınlanan karar, Miskets marka 100 gramlık Dubai çikolatası için alınırken, karara gerekçe olarak da üründe etikette bildirilmemesine rağman susam bulunması gösterildi.
Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre kararın gerekçesinde, susamın alerjen bir gıda ürünü olduğuna dikkat çekilerek, “Susam alerjisi olan kişilerde kızarıklıktan, kurdeşen ve kusma, ishal hatta nefes darlığına kadar değişen alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Alerjiler, bağışıklık sisteminin normalde zararsız maddelere karşı gösterdiği aşırı tepkilerdir. Susam alerjiniz olduğundan şüpheleniyorsanız ürünü tüketmemeli ve tıbbi yardım almalısınız” denildi.
Kararda, tüketicilerin herhangi bir fatura ibraz etmeden de ürünleri satış noktalarına iade ederek paralarını geri alabilecekleri duyuruldu.
Öte yandan çikolatanın satış kanalı, “candy2go” adlı e-tiaret sitesinde de geri çağırma kararı yayınlandı.
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