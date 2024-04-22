İlk görüşme İmamoğlu ile... Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier İstanbul'da

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier üç günlük resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Steinmeier ve heyetini taşıyan uçak saat 12.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na indi. Konuk Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi Davut Gül karşıladı. Steinmeier, İstanbul'da ilk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelerek Almanya’ya Türk işçilerin göçünü konu alan ‘Gurbette Hasret’ sergisini ziyaret etti.

ANKA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 13:24
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Türkiye’ye 3 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, saat 12:00 sıralarında özel uçakla İstanbul'a geldi. Steinmeier'i İstanbul Havalimanı'nda İstanbul Valisi Davut Gül, törenle karşıladı. Konuk Cumhurbaşkanı, ziyarettten hemen önce sosyal medya aracılığıyla mesaj verdi. Almanya Büyükelçiliği hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye’ye 3 günlük resmi bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ziyaretiyle iki ülke arasındaki yakın bağlılığı ifade etmek istiyor" ifadelerine yer verildi.

Steinmeier ilk olarak İstanbul'da Serkeci Garı'nda Türk işçilerin Almanya'ya göçünü konu alan "Gurbette Hasret" sergisini  İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte ziyaret etti.

İLBER ORTAYLI EŞLİK ETTİ

Steinmeier ve İmamoğlu'nun sergi geizisine tarihçi İlber Ortaylı da eşlik etti. Ortaylı, Steinmeier'e sergiye ilişkin bilgiler paylaştı. İmamoğlu, geziyi sosyal medya hesabından yayınlandı. 

İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Almanya Federal Cumhurbaşkanı Dr. Frank-Walter Steinmeier'i Almanya'ya iş gücü göçünün başladığı nokta olan Sirkeci Tren Garı’nda karşıladık. Yaptığımız karşılıklı görüşme sonrasında Demiryolu Müzesi’ndeki göç ile ilgili sergiyi İlber Ortaylı’nın anlatımıyla gezdik."

 

STEİNMEİER'İN İSTANBUL PROGRAMI

Steinmeier'in binlerce Türkiyeli 'misafir işçinin' (Gastarbeiter) trenle Almanya'ya doğru yola çıktığı İstanbul Sirkeci Tren İstasyonu'nu ziyaret etmesi, Türk-Alman göç deneyimi olan kişilerle bir araya gelmesi, yapacağı tekne gezisinde Alman şirketlerinin temsilcileriyle iki ülke ekonomik ilişkileri üzerine görüşmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier'in ayrıca iş, bilim, sanat, edebiyat, spor çevreleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Gezisinin ikinci gününde Gaziantep'te depremzedeler için sığınma evi ile inşasını Almanya'nın desteklediği bir okulu ziyaret edecek Steinmeier'in burada 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına katılması öngörülüyor. Steinmeier'in 24 Nisan'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya gelmesi bekleniyor.

Ankara Üniversitesi'ni de ziyaret etmesi planlanan Steinmeier ayrıca Anıtkabir'e ziyarette bulunacak, Atatürk'ün Mozolesi'ne çelenk bırakacak. Steinmeier'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la da bir araya gelmesi öngörülüyor.


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