Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir ve eşi Covid-19’a yakalandı

22 Mart 2022 Salı, 21:08

Almanya Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Buedenbender’in Covid-19’a yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, Steinmeir ve eşinin hafif semptomları olduğu ve karantinada oldukları aktarıldı.