Almanya'dan gelen gurbetçi: 'Biz orada 11 ay, bir ay tatil için çalışıyoruz; Burada herkesin her hafta sonu tatili var'

Almanya’nın Mainburg kentinde bir otomotiv firmasında çalışan Musa Çelikkılıç, ailesiyle birlikte tatilini memleketi Uşak’ta geçirmek için Türkiye’ye geldi.

Sınır kapısından ülkeye giriş yapan Çelikkılıç, Türkiye’ye duyduğu sevgi ve özlemi dile getirip "Buraya adım atınca tüylerimiz diken diken oluyor. Toprağa bastık mı içimiz cız ediyor. Bayrağımızın, ezanımızın, bu milletin kıymetini bilin. Türkiye, İslam aleminin son kalesidir. Birlik olursak dünyaya ferman okuruz" diye konuştu.

"ESNAFIMIZ İNSAN GİBİ DAVRANSIN"

Fiyat artışlarından da dert yanan Çelikkılıç, "Gurbetçi geldi diye fiyatlar uçmasın. Balık sezonu gibi gurbetçi sezonu açılıyor. Bunun helali haramı var. Esnafımız güler yüzlü olsun, insan gibi davransın" ifadelerine yer verdi.

"İNSANLARIMIZ HER ZAMAN TATİLDE"

Avrupa’daki yaşam şartlarının sanıldığı gibi kolay olmadığını belirten Çelikkılıç, Türkiye'deki şartların daha iyi olduğunu öne sürüp "Biz orada 11 ay 1 tatil yapabilmemiz için tasarruf etmemiz gerekiyor. Buradaki insanımız her haftasonu tatilde. Haftanın beş günü altı günü çalışıyorsa her haftasonu tatildeler. Bayram tatilleri, resmi tatiller... Her an her zaman burada tatildeler" iddiasında bulundu.

Çelikkılış, "Biz bu tatili geçirebilmek için 11 ay sıcak demiyoruz soğuk demiyoruz, gece gündüz demiyoruz. Geceleri çok çalışıyoruz, üç vardiya çalışıyoruz" dedi.