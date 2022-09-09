Almanya'da Türk baba ile çocuğu Ren Nehri'nde boğuldu

09 Eylül 2022 Cuma, 13:18

Almanya'nın Duisburg kentinde iki gün önce Ren Nehri kenarında oynayan 9 yaşındaki çocuğun akıntıya kapıldığı, çocuğu kurtarmak için baba ve annenin suya atladığı belirtildi.

Yardım çığlıklarını duyan bir balıkçının ağ atarak anneyi karaya çekmeyi başardığı ancak baba ile çocuğun kaybolduğu kaydedildi.

Polis, itfaiye ve dalgıçlardan oluşan 60 kişilik ekiple kaybolan baba ve çocuğun arandığı öğrenildi.

Aramalar sonucunda baba ve çocuğun cansız bedenleri, kayboldukları bölgeden 25 kilometre uzakta Wessel şehri yakınlarında bulundu.