THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Darius Thompson

THY Euroleague’de 33. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Baskonia’da 36 verimlilik puanı ile oynayan ABD’li basketbolcu Darius Thompson oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 16:20
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Darius Thompson
Abone Ol google-news

İspanyol ekibi Cazoo Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Darius Thompson, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Thompson, bu sezon ikinci kez haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

27 yaşındaki Thompson, sahalarında ASVEL'i 120-100 yendikleri maçta, 23 sayı, 4 ribaunt, 12 asist, 3 top çalmayla oynamıştı.


Darius Thompson thy euroleague MVP

İlgili Haberler

Konya'da kazanan çıkmadı! Konyaspor 1-1 Antalyaspor

Konya'da kazanan çıkmadı! Konyaspor 1-1 Antalyaspor
Hacılar Erciyesspor’a ceza

Hacılar Erciyesspor’a ceza
Ankaragücü - İstanbulspor maçında 19 yıl sonra bir ilk yaşanacak

Ankaragücü - İstanbulspor maçında 19 yıl sonra bir ilk yaşanacak

En Çok Okunan Haberler