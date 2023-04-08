THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Darius Thompson

Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 16:20

Güncelleme: 08 Nisan 2023 - 16:20

İspanyol ekibi Cazoo Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Darius Thompson, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Thompson, bu sezon ikinci kez haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.

27 yaşındaki Thompson, sahalarında ASVEL'i 120-100 yendikleri maçta, 23 sayı, 4 ribaunt, 12 asist, 3 top çalmayla oynamıştı.