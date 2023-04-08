THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Darius Thompson
THY Euroleague’de 33. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Baskonia’da 36 verimlilik puanı ile oynayan ABD’li basketbolcu Darius Thompson oldu.
İspanyol ekibi Cazoo Baskonia'nın ABD'li basketbolcusu Darius Thompson, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 33. hafta karşılaşmalarında 36 verimlilik puanına ulaşan Thompson, bu sezon ikinci kez haftanın MVP'si unvanına layık görüldü.
27 yaşındaki Thompson, sahalarında ASVEL'i 120-100 yendikleri maçta, 23 sayı, 4 ribaunt, 12 asist, 3 top çalmayla oynamıştı.
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