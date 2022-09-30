Almanya'dan ziyarete gelen kardeşini bıçakladı

30 Eylül 2022 Cuma, 08:22

Emek Mahallesi 7284 Sokak'taki bir evde, 30 Eylül Cuma günü saat 01.00 sıralarında; bir süre önce kardeşini ziyaret etmek için Almanya’dan geldiği öğrenilen İ.Y., henüz belirlenemeyen bir nedenle kardeşi K.Y. ile tartışmaya başladı.

5 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesiyle mutfaktan ekmek bıçağı alan K.Y., İ.Y.'yi 5 yerinden bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından İ.Y. sağlık ekipleri tarafından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, K.Y. ise polis tarafından gözaltına alındı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastanede tedaviye alınan İ.Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, K.Y.'nin emniyette yapılan sorgusunda çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.