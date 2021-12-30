‘Almanyalı Osmanlılar’ yöneticisi Taner Ay yaşamını yitirdi
Almanya’nın uyuşturucu, silah ve kadın ticareti yapmakla suçlayıp yasakladığı (2018) Osmanen Germania’nın (Almanyalı Osmanlılar) yöneticilerinden olduğu iddia edilen Taner Ay, Bulgaristan’da trafik kazasında öldü. ,
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle fotoğrafları bulunan Almanya'da yasaklı olan Almanyalı Osmanlılar çetesinin yöneticilerinden Taner Ay, Beştepe’den, Özel Harekât Dairesi’nden, Yargı Yılı açılış töreninden fotoğraflar da paylaşıyordu.
Oda TV'de yer alan habere göre, Almanya'da cinayet, kasten adam öldürmek, ağır yaralama, şantaj, fuhuş, silah ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suçlamayla yargılanıp yasaklanan 'Almanyalı Osmanlılar' adlı çetenin yöneticisi olduğu iddia edilen Taner Ay’ın yöneticisi olduğu iddia edilen Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) 2018 yılında uyuşturucu, kadın ve yasadışı silah ticareti suçlamalarıyla kapatılarak suç örgütü kabul edilmişti.
Almanya medyasında Taner Ay’ın Osmanen Germania’nın Duisburg temsilcilerinden olduğu iddiaları yer almıştı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker de yayımladığı videolardan birinde AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Metin Külünk’ün Osmanen Germania’ya para yolladığını iddia etmişti.
TANER AY'LA İLGİLİ İDDİALAR
Suç örgütü lideri Sedat Peker’in son videosunda AKP’li Metin Külünk’e dair iddiaları dikkat çekmiş, Külünk’ün 'Almanyalı Osmanlılar' çetesi ile yakın bağları olduğu iddia edilmişti. Çetin Ay’ın oğlu Taner Ay’ın ismi de, Peker’in iddiaları ardından gündeme gelmişti.
Kıbrıs’taki tartışma ise Taner Ay'ın AKP’li siyasetçiler ve bürokratlarla birlikte çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra son derece lüks yaşamını ve eli silahlı anlarını da sergilediği Instagram hesabındaki bir kare ile patlak verdi.
Taner Ay’ın fotoğraflarından birinde Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yer aldığı görülmüştü.
Tatar, çay içerken Ankara'da çekilen fotoğrafına rağmen Taner Ay için "Tanımam" demiş, ancak Kıbrıs basını aynı etkinlikte çekilmiş bir fotoğraf daha ortaya çıkmıştı.
Taner Ay’a ait olduğu ileri sürülen araç:
Video Haberler
- Maske takmayan şoförün pişkin davranışı
- Kılıçdaroğlu, Roboskili aileler ile görüştü
- TOGG'un bagajını açan muhabire müdahale
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
En Çok Okunan Haberler
- Üniversitelerden art arda uzaktan eğitim kararı
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Sokak röportajında ilginç anlar
- Merkez Bankası rezervlerinde çöküş
- Omicron'un yeni belirtisi çıktı
- Yılbaşı geldi, İzmir'de ortaya çıktılar
- Diyanet'in 'rakı davası' reddedildi
- Akaryakıtta rekor zam!
- Diyanet yine şaşırtmadı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber