‘Almanyalı Osmanlılar’ yöneticisi Taner Ay yaşamını yitirdi

30 Aralık 2021 Perşembe, 21:56

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gibi isimlerle fotoğrafları bulunan Almanya'da yasaklı olan Almanyalı Osmanlılar çetesinin yöneticilerinden Taner Ay, Beştepe’den, Özel Harekât Dairesi’nden, Yargı Yılı açılış töreninden fotoğraflar da paylaşıyordu.

Oda TV'de yer alan habere göre, Almanya'da cinayet, kasten adam öldürmek, ağır yaralama, şantaj, fuhuş, silah ve uyuşturucu ticareti gibi birçok suçlamayla yargılanıp yasaklanan 'Almanyalı Osmanlılar' adlı çetenin yöneticisi olduğu iddia edilen Taner Ay’ın yöneticisi olduğu iddia edilen Osmanen Germania (Almanyalı Osmanlılar) 2018 yılında uyuşturucu, kadın ve yasadışı silah ticareti suçlamalarıyla kapatılarak suç örgütü kabul edilmişti.

Almanya medyasında Taner Ay’ın Osmanen Germania’nın Duisburg temsilcilerinden olduğu iddiaları yer almıştı. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker de yayımladığı videolardan birinde AKP MKYK Üyesi ve eski Milletvekili Metin Külünk’ün Osmanen Germania’ya para yolladığını iddia etmişti.

TANER AY'LA İLGİLİ İDDİALAR

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in son videosunda AKP’li Metin Külünk’e dair iddiaları dikkat çekmiş, Külünk’ün 'Almanyalı Osmanlılar' çetesi ile yakın bağları olduğu iddia edilmişti. Çetin Ay’ın oğlu Taner Ay’ın ismi de, Peker’in iddiaları ardından gündeme gelmişti.

Kıbrıs’taki tartışma ise Taner Ay'ın AKP’li siyasetçiler ve bürokratlarla birlikte çekilmiş fotoğraflarının yanı sıra son derece lüks yaşamını ve eli silahlı anlarını da sergilediği Instagram hesabındaki bir kare ile patlak verdi.

Taner Ay’ın fotoğraflarından birinde Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yer aldığı görülmüştü.

Tatar, çay içerken Ankara'da çekilen fotoğrafına rağmen Taner Ay için "Tanımam" demiş, ancak Kıbrıs basını aynı etkinlikte çekilmiş bir fotoğraf daha ortaya çıkmıştı.

Taner Ay’a ait olduğu ileri sürülen araç: