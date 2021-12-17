Sedat Peker’in iddialarında adı geçen Esat Toklu Danıştay'a seçildi

17 Aralık 2021 Cuma, 16:46

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Danıştay'da boşalan üyelerin yerine 3 yeni üye belirlemek için Genel Kurul'da bir araya geldi. Kurulun toplantısı sonrasında Danıştay'ın 3 yeni üyesi belirlendi.

Danıştay Başkanlığı,12 yıllık görev süresi sona eren isimleri Adalet Bakanlığı'na bildirdi. Bugün yapılan Genel Kurul'da yeni Danıştay üyeleri belirlendi. Buna göre, Yunus Emre Sılay, İsmail Hakkı Sayın ve Esat Toklu yeni Danıştay üyeleri oldu.

Danıştay'ın yeni üyeleri arasında ön plana çıkan Esat Toklu ise hakkında organize suç örgütü yöneticisi olduğu iddiasıyla iddianame hazırlanan Sedat Peker'in iddialarına konu olmuştu.

"BEDAVA AĞIRLANAN HÂKİM VE SAVCILAR"

Peker 9. videosunda, SBK Holding'in sahibi firari Sezgin Baran Korkmaz'ın Bodrum'daki otelinde bedava ağırlanan hâkim ve savcılar olduğunu söylemiş ve Esat Toklu’nun da bu isimlerden biri olduğunu öne sürmüştü.

SBK Holding’in sahibi Sezgin Baran Korkmaz’ı yurtdışına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun gönderdiğini öne süren Peker, Türkiye ve ABD’de aranırken hâkim, savcı, Emniyet müdürü ve gazetecilerin Korkmaz’ın otelinde ücretsiz konakladığını savundu. Peker, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Soylu’nun eski koruma müdürü Ekrem Gülen, gazeteci Veyis Ateş’in isimlerini saymıştı.

"ESAT TOKLU DA BU OTELİN MÜDAVİMLERİNDEN"

Peker ayrıca sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımında, Ankara’da lüks bir otel adı vererek, İstanbul’da da bir otel ve rezidansı işaret ederek, siyasetçiler ve bürokratlar için fuhuş ve kokain partisi verildiği iddia etmişti. Aynı otelde devlet kademesinin de toplantı yaptığını belirten Peker, şunları söylemişti:

"Bu otelde İçişleri Bakanlığı’nın ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün bazı çalışma toplantıları da yapılıyor (NE KADAR ACAİP DEĞİL Mİ?). Bölge idare mahkemesi başkanımız Sayın Esat Toklu da bu otelin müdavimlerinden. Hem başka kimler var kimler."

Toklu ise, Peker’İn iddiaları üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

"HEM DE PATRONUN OFİSİNDE!"

"CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır konuya ilişkin, 9 Haziran tarihinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?" sorusunu sorarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ankara Bölge İstinaf Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Togo Kuleleri’ni yapan firmanın patronunun mahkemesinden önce, patronun doğum günü partisine katılıyor.

Hem de patronun ofisinde!

Devletin hakimi, müteahhitin ofisine gider mi?"

TOGO KULELERİ ORTAKLARI VE TOKLU BİR AÇILIŞTA

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer de, Toklu'nun, TOGO Kuleleri’nin ortaklarından biriyle olan doğum günü partisi videosunu CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın paylaştığını anımsatarak, "Bu fotoğraf da benden gelsin. TOGO Kuleleri ortakları ve Esat Toklu bir açılışta yine beraber" demişti.

Taşcıer, Toklu'nun TOGO Kuleleri'ni yapan şirketin patronunu makamında ağırladığını belirttiği bir fotoğrafı da şu mesajla paylaşmıştı:

"Bir de şöyle ek yapayım. Esat Toklu, TOGO Kuleleri'ni yapan şirketin patronunu makamında ağırlamayı da eksik etmiyor. ‘Sevgili abim’ diye anılacak kadar bir yakınlık da var. Toklu'nun başında bulunduğu İstinaf, bu kulelerle ilgili bazı kararlar almıştı...”