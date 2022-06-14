Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni su bastı!

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni su bastı. Ankara'da yaşanan sağanak ve neden olduğu sel felaketi sonrasında büyükelçilik su baskınına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

İHA
14 Haziran 2022 Salı, 15:52
Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni su bastı!
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Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğini su bastı. 

Günlerdir Ankara'da etkisini sürdüren yağışlardan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de etkilendi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi? Şiddetli sağanak nedeniyle büyükelçiliğin bazı bölümlerini bugün tekrar su bastı" denildi. 


Almanya Büyükelçilik Ankara sel Su Baskını
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