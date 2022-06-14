Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ni su bastı!

14 Haziran 2022 Salı, 15:52

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğini su bastı.

Günlerdir Ankara'da etkisini sürdüren yağışlardan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de etkilendi.

Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi? Şiddetli sağanak nedeniyle büyükelçiliğin bazı bölümlerini bugün tekrar su bastı" denildi.