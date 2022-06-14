Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti: 'Yaraları birlikte saracağız'

14 Haziran 2022 Salı, 14:51

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya paylaşımıyla Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki Şereflikoçhisar karayolunun açılması için çalışmalara destek verdiğini duyurdu. Belediye, yapılan çalışmaların görselleriyle birlikte şu mesajı paylaştı:

“YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ”

“Ankara Şereflikoçhisar'da gerçekleşen yoğun yağış ve meydana gelen sel felaketi nedeniyle devlet karayolu trafiğe kapandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yapılan çalışmalara destek veriyor. Yaraları birlikte saracağız.”