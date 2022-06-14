Ankara Büyükşehir Belediyesi harekete geçti: 'Yaraları birlikte saracağız'
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ankara Şereflikoçhisar'da gerçekleşen yoğun yağış ve meydana gelen sel felaketi nedeniyle devlet karayolu trafiğe kapandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yapılan çalışmalara destek veriyor. Yaraları birlikte saracağız” açıklaması yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya paylaşımıyla Devlet Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki Şereflikoçhisar karayolunun açılması için çalışmalara destek verdiğini duyurdu. Belediye, yapılan çalışmaların görselleriyle birlikte şu mesajı paylaştı:
“YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ”
“Ankara Şereflikoçhisar'da gerçekleşen yoğun yağış ve meydana gelen sel felaketi nedeniyle devlet karayolu trafiğe kapandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz yapılan çalışmalara destek veriyor. Yaraları birlikte saracağız.”
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