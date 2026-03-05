Adalet sisteminde yeni bir uygulama için hazırlıklar sürüyor. Peki, 'Alo adalet' nedir? 'Alo adalet' hattı nasıl çalışacak, amacı nedir?

'ALO ADALET HATTI' NEDİR, SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Yeni düzenlemeyle 81 ildeki adliyelerde "yargısal verimlilik büroları" oluşturulacak. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanlıkları bu bürolarda aktif rol üstlenecek.

Yeni sistemle birlikte vatandaşların, dava süreçlerine ilişkin gecikme şikâyetlerini CİMER'e taşımasına gerek kalmayacak. “Alo adalet” hattı üzerinden adliyelerde kurulan yargısal verimlilik bürolarına şikayetler iletebilecek.

DAVALARIN MAKUL SÜREDE TAMAMLANMASI HEDEFLENECEK

Alınan şikayetler, yargının kendi iç mekanizması içerisinde değerlendirilecek. Gecikmenin nedeni hızlı biçimde tespit edilecek. Komisyon Başkanları, Cumhuriyet Başsavcıları ve Hakimlerin yönlendirmesiyle gecikme nedenleri hızlıca giderilecek. Davaların makul sürede tamamlanması hedeflenecek.

YARGI MODELİ HSK’NIN PLANLAMASIYLA YÜRÜTÜLECEK

Sıfır Gecikmeli Yargı Modeli kapsamında yargı içi organizasyon ve koordinasyon Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun planlamasıyla yürütülecek. Adliye dışı gecikme nedenleri için ise adalet bakanlığı devreye girecek. Personel takviyesi ve fiziki imkanların iyileştirilmesi gibi destekler verilecek.