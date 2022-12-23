Ankara merkezli 16 ilde devremülk dolandırıcılarına operasyon: 38 gözaltı

23 Aralık 2022 Cuma, 17:17

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'daki bir otelden devremülk alan kişileri, devremülkleri 45-55 bin dolara yabancı ülke vatandaşlarına oturum izni karşılığında satma vaadiyle kandırıp; reklam, tapu ve diğer giderler adı altında 25 bin TL ile 300 bin TL arasında değişen oranlarda para alarak dolandıran suç örgütünü tespit etti.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ekim’de örgütle ilgili soruşturma başlattı. Ara yakalama kapsamında düzenlenen operasyonda 5 kişi tutuklandı, 5 kişi ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Yurtdışında olduğu tespit edilen 4 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkarılması sağlandı.

Soruşturmanın devamında MASAK ile yazışmalar yapılarak şüphelilere ait 4 şirketin ve şüphelilerin şahsi hesapları incelendi. 1 Ocak 2022 ile 10 Ekim 2022 tarihleri arasında yaklaşık 300 mağdurun toplam 295 milyon 521 bin 242 TL dolandırıldığı tespit edildi.

Tespiti yapılan şüpheliler hakkında 120 jandarma personelinin katılımıyla Ankara merkezli olmak üzere 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 38 kişi yakalanırken, adresinde bulunmayan 7 şüphelinin yakalanması için çalışmalara başlandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 41 cep telefonu, 73 GSM hattı, 3 bilgisayar hard diski, şirketlere ait 3 kaşe, 1 dizüstü bilgisayar, 3 harici bellek, 13 kredi kartı ve mağdurlara ait çok sayıda evrak ele geçirildi.