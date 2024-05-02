Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: 'Bilimsel, tarafsız bir rapor istiyoruz'
Adana’nın Çukurova ilçesindeki Hasan Alpargün Apartmanı 6 Şubat depremlerinde 96 kişiye mezar olmuştu. Kayıp yakınları, ikinci duruşma sonrası dava dosyasının yollandığı Konya Teknik Üniversitesi önünde dün basın açıklaması yaptı.
Kayıp yakını ve avukat Beşir Ekinci bilirkişi olarak teknik inceleme yapacak bilim insanlarına “yalnızca gerçeklerin raporlaştırılması” çağrısında bulunuldu. Ekinci, “Amacımız, bilimsel ve tarafsız bir raporla mahkemeden emsal bir karar çıkması” dedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücrete zam yapılmadığı takdirde...'
- Otopsi görüntüleri ortaya çıktı
- DİSK ve KESK Taksim'den vazgeçti
- İstanbul Valisi Gül'den 'gözdağı'
- Melih Gökçek'ten miras kaldı
- Kıdem tazminatı için yeni formül
- Eylemcilere polis müdahalesi!
- Erkan Baş'tan polise: 'Bağırma'
- Dünya'nın ikizi bulundu!
- Özgür Özel, polislere çağrı yaptı!