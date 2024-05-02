Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: 'Bilimsel, tarafsız bir rapor istiyoruz'

Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 02.05.2024 - 04:00

Kayıp yakını ve avukat Beşir Ekinci bilirkişi olarak teknik inceleme yapacak bilim insanlarına “yalnızca gerçeklerin raporlaştırılması” çağrısında bulunuldu. Ekinci, “Amacımız, bilimsel ve tarafsız bir raporla mahkemeden emsal bir karar çıkması” dedi.

