Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: 'Bilimsel, tarafsız bir rapor istiyoruz'

Adana’nın Çukurova ilçesindeki Hasan Alpargün Apartmanı 6 Şubat depremlerinde 96 kişiye mezar olmuştu. Kayıp yakınları, ikinci duruşma sonrası dava dosyasının yollandığı Konya Teknik Üniversitesi önünde dün basın açıklaması yaptı.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 02.05.2024 - 04:00
Alpargün Apartmanı'nda ölen 96 kişinin yakınları: 'Bilimsel, tarafsız bir rapor istiyoruz'
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Kayıp yakını ve avukat Beşir Ekinci bilirkişi olarak teknik inceleme yapacak bilim insanlarına “yalnızca gerçeklerin raporlaştırılması” çağrısında bulunuldu. Ekinci, “Amacımız, bilimsel ve tarafsız bir raporla mahkemeden emsal bir karar çıkması” dedi.


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