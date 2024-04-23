İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor

İBB'nin açtığı davalar sonucu mahkeme tarafından planları iptal edilmesine rağmen inşaatın sürdüğü Emlak Konut Dursunköy Projesi'nde 1 milyar 100 milyon liralık yeni bir ihale daha sonuçlandı. İhaleyi Emlak Konut KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 18:15
İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çılgın projesi' Kanal İstanbul çevresine kurulacak Yenişehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açtığı dava sonucu bütün imar planları iptal edilmişti.

İptal kararına rağmen inşaatın sürdüğü Emlak Konut Dursunköy Projesi'nde bir adım daha atıldı. 2018 yılında Emlak Konut ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda etaplar halinde ihale edilen Dursunköy projesinin “1. Etap Genel Altyapı, İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı İşi”nin ihalesi geçen günlerde sonuçlandı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Emlak Konut’un KAP’a yaptığı bildirime göre, Best – Sonay Dursunköy Adi Ortaklığı ile 19 Nisan 2024 tarihinde 1 milyar 100 milyon TL’lik sözleşmeye imza atıldı. Kanal İstanbul projesi kapsamında sadece Dursunköy’de inşa edilecek konutlar için bugüne dek yaklaşık 27.6 milyar TL’lik sözleşmeye imza atılmış oldu.

KURA TARİHİ HÂLÂ BELLİ DEĞİL

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında 3. havalimanı çalışanları için Emlak Konut GYO ile THY işbirliği ile Kanal İstanbul güzergahında Arnavutköy’e bağlı Dursunköy’de 3.6 milyon metrekarelik alanda konut inşa edileceğini duyurmuştu.

2018’den beri gündemde olan proje kapsamında etaplar halinde toplam 14 bin konut yapılarak Emlak Konut tarafından satışa çıkarılması, yapılacak konutların en az 3 bin adedinin THY ve iştiraklerinin çalışanlarına satılması için sözleşme imzalanmıştı. Projeden ev almak için seçim öncesi başlatılan kampanyaya başvuruda bulunan 450 bin kişi ise hala kura tarihini bekliyor.


kanal İsTanbul haberleri Kanal İstanbul Projesi haberleri istanbul büyükşehir belediyesi haberleri

İlgili Haberler

Şişli'nin 'Kanal İstanbul'u durduruldu!

Şişli'nin 'Kanal İstanbul'u durduruldu!
İBB Başkanı İmamoğlu’ndan AKP’nin adayı Kurum’a Kanal İstanbul eleştirisi: ‘Rolünü oynuyor’

İBB Başkanı İmamoğlu’ndan AKP’nin adayı Kurum’a Kanal İstanbul eleştirisi: ‘Rolünü oynuyor’
İmamoğlu'na, Murat Kurum'un 'Kanal İstanbul' sorusuna yanıtı soruldu: 'O cümleyi kurdu ve başına dert aldı'

İmamoğlu'na, Murat Kurum'un 'Kanal İstanbul' sorusuna yanıtı soruldu: 'O cümleyi kurdu ve başına dert aldı'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'

AKP'li Ordu Büyükşehir Belediyesi'nden 'Atatürk'süz 23 Nisan organizasyonu... CHP'li Mustafa Adıgüzel, Bakan Yerlikaya'ya sordu: 'Soruşturma açacak mısınız?'
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Terazi burcu yorumu
Bahçeli'ye destek verdi... Erdoğan'dan DEM Parti'ye 'Bedelini öderler' uyarısı: Özgür Özel ile görüşecek mi?

Bahçeli'ye destek verdi... Erdoğan'dan DEM Parti'ye 'Bedelini öderler' uyarısı: Özgür Özel ile görüşecek mi?
Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı

Mauro Icardi’den duygulandıran 23 Nisan paylaşımı! Atatürk’ün sözleriyle kutladı
Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'

Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'
Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!

Metro İstanbul’dan duyurdu: Metro Hattı’nda eğitim seferi sırasında kaza!
AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’

AKP’de tasfiye hazırlıkları: ‘3 bakan haricinde…’
Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 24 Nisan 2024 Çarşamba Balık burcu yorumu