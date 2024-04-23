İBB dava etmiş, mahkeme iptal etmişti: 'Kanal İstanbul projesi' karara rağmen sürüyor
İBB'nin açtığı davalar sonucu mahkeme tarafından planları iptal edilmesine rağmen inşaatın sürdüğü Emlak Konut Dursunköy Projesi'nde 1 milyar 100 milyon liralık yeni bir ihale daha sonuçlandı. İhaleyi Emlak Konut KAP'a bildirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'çılgın projesi' Kanal İstanbul çevresine kurulacak Yenişehir'de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) açtığı dava sonucu bütün imar planları iptal edilmişti.
İptal kararına rağmen inşaatın sürdüğü Emlak Konut Dursunköy Projesi'nde bir adım daha atıldı. 2018 yılında Emlak Konut ile Türk Hava Yolları arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda etaplar halinde ihale edilen Dursunköy projesinin “1. Etap Genel Altyapı, İmar Yolları ve Sanat Yapıları İnşaatı İşi”nin ihalesi geçen günlerde sonuçlandı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Emlak Konut’un KAP’a yaptığı bildirime göre, Best – Sonay Dursunköy Adi Ortaklığı ile 19 Nisan 2024 tarihinde 1 milyar 100 milyon TL’lik sözleşmeye imza atıldı. Kanal İstanbul projesi kapsamında sadece Dursunköy’de inşa edilecek konutlar için bugüne dek yaklaşık 27.6 milyar TL’lik sözleşmeye imza atılmış oldu.
KURA TARİHİ HÂLÂ BELLİ DEĞİL
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında 3. havalimanı çalışanları için Emlak Konut GYO ile THY işbirliği ile Kanal İstanbul güzergahında Arnavutköy’e bağlı Dursunköy’de 3.6 milyon metrekarelik alanda konut inşa edileceğini duyurmuştu.
2018’den beri gündemde olan proje kapsamında etaplar halinde toplam 14 bin konut yapılarak Emlak Konut tarafından satışa çıkarılması, yapılacak konutların en az 3 bin adedinin THY ve iştiraklerinin çalışanlarına satılması için sözleşme imzalanmıştı. Projeden ev almak için seçim öncesi başlatılan kampanyaya başvuruda bulunan 450 bin kişi ise hala kura tarihini bekliyor.
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