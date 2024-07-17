Alparslan Türkeş'in doktoru hayatını kaybetti

MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in doktoru, Emekli Doçent Tabip Tuğgeneral Metin Denli 81 yaşında hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:49
Alparslan Türkeş'in doktoru hayatını kaybetti
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Alparslan Türkeş'in doktoru Emekli Doçent Tabip Tuğgeneral Metin Denli, 81 yaşında hayatını kaybetti.


İhtisası Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı olan Denli'nin adı, 12 Mart döneminde Mamak Askeri Cezaevi'nde yaşanan olaylarda geçiyor.


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