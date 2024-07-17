Alparslan Türkeş'in doktoru hayatını kaybetti
MHP kurucusu Alparslan Türkeş'in doktoru, Emekli Doçent Tabip Tuğgeneral Metin Denli 81 yaşında hayatını kaybetti.
Alparslan Türkeş'in doktoru Emekli Doçent Tabip Tuğgeneral Metin Denli, 81 yaşında hayatını kaybetti.
İhtisası Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanlığı olan Denli'nin adı, 12 Mart döneminde Mamak Askeri Cezaevi'nde yaşanan olaylarda geçiyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkeş’in ‘ziyaret’ çıkışı sonrası Özel’den ilk tepki
- 'Soylu ne yapmaya çalışıyor?'
- AKP’li başkanın eşi belediye binasını bastı!
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Laik bilimsel eğitim çöktü
- MHP'den Tuğrul Türkeş'e sert tepki
- Genel Kurul ertelendi
- 'Sokağı dinledik, insanımızı ezdirmedik'
- 'Bebek koca ayak' kameraya yakalandı
- TBB avukata ruhsatını vermedi