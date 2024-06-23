AKP'li Tuğrul Türkeş'ten Sinan Ateş açıklaması: Babamın partisi böyle bir suçla özdeşleştirilemez

Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:26

Güncelleme: 23.06.2024 - 15:29

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili AKP'de olayın yaşandığı 30 Aralık 2022'den beri süren sessizliği partinin Ankara Milletvekili ve MHP'nin kurucu ismi Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş bozdu.

Olayla ilgili bir buçuk yıldır konuşmamaya ve hiçbir yorum yapmamaya özen gösterdiğini belirten Türkeş, "Vicdani bir sorumluluk" diyerek yaptığı açıklamasında, 1 Temmuz'da olayla ilgili davanın görülmeye başlayacağını hatırlattı.

"Sinan Ateş 30 Aralık 2022 Cuma günü bir suikast sonucu katledilmiş, ardında göz yaşlı bir eş ve baba hasretiyle büyüyecek iki yetim çocuk bırakmıştır" diyen Türkeş, konunun "ağır cezalık adi bir suç olduğunu ve ideolojik bir tarafı bulunmadığını" öne sürdü.

“MHP (Babamın Partisi) böyle bir suçla ve onu işleyen bireysel suçlularla özdeşleştirilemez” diyen Türkeş, Cumhur İttifakı ve ittifak yöneticilerinin de bu olayla ilgilerinin olmadığını savundu.

İşte AKP'li Türkeş'in açıklamasını tamamı: