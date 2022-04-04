Alpaslan Çay tarafından katledilen Kader G.'nin 'koruma istediği' ortaya çıktı!
Esenyurt'ta Alpaslan Çay tarafından öldürülen 23 yaşındaki Kader G.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. G.'nin kuzeni Tolunay Uğurlu, "Kuzenimi rahatsız ettiğini, kuzenimin mahkemeye, savcılığa verdiğini, koruma istediğini biliyorum. Yine bir erkek cinayeti. Bu ülkede ben erkeğim demekten utanır hale geldim" dedi.
İstanbul Esenyurt'ta Alpaslan Çay isimli erkek, önceki gün metrobüsten inen Kader G.'yi ara sokağa zorla götürüp boynuna ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kader G. hayatını kaybetti, Alpaslan Ç.'nin tedavisi sürüyor.
Son olarak Kader G.'nin cenazesi bugün Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi G.'nin ailesi ve yakınları aldı. G.'nin cenaze namazının Güngören'deki Uhut Camii'nde kılınacağı öğrenildi.
"BEN ERKEĞİM DEMEKTEN UTANIR HALE GELDİM"
Kader G.'nin kuzeni Tolunay Uğurlu, Adli Tıp Kurumu önünde yaptığı açıklamada, "Başımızdan böyle kötü bir olay geçti. Bu ülkede bu son bulmuyor. İnsanlar sadece kendi başına gelince durumun ciddiyetini anlıyor. Yine bir erkek cinayeti. Bu ülkede ben erkeğim demekten utanır hale geldim. Yapacak söyleyecek bir şey yok" dedi.
"KORUMA İSTEDİĞİNİ BİLİYORUM"
Uğurlu, "Kişiyi tanımıyorum. Kuzenimi rahatsız ettiğini, mahkemeye savcılığa verdiğini, koruma istediğini biliyorum. O da olmayınca... Önceden ilişkileri olmuştu. Anlaşamayınca ısrar etti... Son çareyi de böyle bir şeyle buldu" ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Olay, saat 19.30 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak’ta meydana geldi. Kader G., Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı’nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Çay’ın yanına geldi.
ZORLA ARA SOKAĞA GÖTÜRDÜ
Çay, kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü Kader G.’nin boynun silahla ateş etti. Alpaslan Çay ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı.
HAYATINI KAYBETTİ
Kader G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Alpaslan Çay'ın yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Olayın görgü şahidi Muhammet İçseloğlu, “Arabanın anahtarını almaya inmiştim. Burada tartışıyorlardı. Daha sonra erkek, ilk kadına ateş etti, sonra da kendini vurdu. Adamdan duman çıktığını gördüm” dedi.
Polisin olaya ilişkin çalışması devam ediyor.
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