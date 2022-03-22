Kilis'te bir polis silahla biri eşi olan 2 hemşireyi yaraladı

22 Mart 2022 Salı, 09:55

Kilis'te bir polis memuru H.S, Kilis Devlet Hastanesi yakınlarında hemşire eşi F.S. ve meslektaşı S.Ç. ile karşılaştı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma sonrası H.S, yanında bulundurduğu tabancayla eşi ve arkadaşına ateş etti.

Yaralanan 2 kadın Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan F.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayın ardından kaçan H.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.