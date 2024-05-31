Alper Gezeravcı taburcu edildi

Kocaeli’de geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırılan Alper Gezeravcı, akşam saatlerinde taburcu edildi.

İHA
Yayınlanma: 31.05.2024 - 23:16
Alper Gezeravcı taburcu edildi
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D100 İzmit Yenidoğan mevkiinde meydana gelen kazada, Alper Gezeravcı’nın içinde bulunduğu otomobile, servis midibüsü arkadan çarptı. 

Kazada otomobilde bulunan Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gezeravcı ve araçtakileri, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Şehir Hastanesi’nde akşam saatlerine kadar müşahede altında tutulan Gezeravcı, sağlık durumunun iyi olması sebebiyle taburcu edildi.


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