Alper Taş kimdir, nerelidir? Alper Taş neden gözaltına alındı?

21 Eylül 2022 Çarşamba, 17:41

Alper Taş, 1967 yılında Rize'de doğdu. Üniversiteye kadar olan öğrenimini Pazar'da tamamladı. İstanbul Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Üniversiteye kadar olan öğrenimini Pazar'da tamamladı. Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin kuruluşunda bulundu. Partide Beykoz ilçe yöneticiliği, İstanbul İl Örgütü yöneticiliği, İstanbul İl Başkanlığı, Parti Meclisi üyeliği ve Genel Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü. 20 Haziran 2009 tarihinde yapılan 6. Olağan Büyük Kongre'de Genel Başkanlığa seçildi. 11 Haziran 2012 tarihinde yapılan ÖDP Kongresi'nde eş başkanlık modelinin kabul edilmesi neticesinde Bilge Seçkin Çetinkaya ile birlikte eş başkanlığa seçildi. 13 Mart 2016 tarihinde ÖDP'de liderlik modelinin Başkanlar Kurulu olarak kabul edilmesi üzerine 5 kişilik Başkanlar Kurulu üyeliğine seçildi. 2019 Türkiye yerel seçimlerinde Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nden istifa ederek Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı ve Beyoğlu belediye başkan adayı olduysa da seçilemedi. Seçimlerden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeniden Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyesi oldu.

ALPER TAŞ EVLİ Mİ?

Alper Taş Füsun Taş ile evlidir.

ALPER TAŞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Cumartesi Anneleri/İnsanları'nın 2018 yılındaki 700'üncü hafta buluşmasında gözaltına alınan 46 kişinin yargılandığı davanın 5'inci duruşması bugün Çağlayan Adliyesi'nde görüldü.

Duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi'nde yapılmak istenen basın açıklaması Kâğıthane Kaymakamlığı’nın kararı gerekçe gösterilerek engellendi. Cumartesi Anneleri'ni abluka altına alan polis müdahalede bulundu.

SOL Parti PM üyesi Alper Taş ve DİSK Basın-İş Genel Başkanı Faruk Eren'in de aralarında bulunduğu 14 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.