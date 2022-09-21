Magnus Carlsen kimdir? Magnus Carlsen neden oyundan çekildi?

21 Eylül 2022 Çarşamba, 16:48

Magnus Carlsen, 30 Kasım 1990'da Norveç'te dünyaya geldi. Carlsen, henüz 13 yaşındayken 2004 yılında "büyük usta" unvanını kazandı ve bu onu tarihin en genç üçüncü büyük ustası yaptı. 1 Ocak 2010'da 19 yaşındayken dünyanın en genç 1 numarası oldu. Ocak 2013 FIDE derece listesine göre, Carlsen 2861 ELO'ya ulaştı ve tarihin en yüksek derecesini elde etti. Kasım 2013'te Viswanathan Anand'ı yendi ve 2013 Dünya Şampiyonluk Maçını kazandı, böylece Dünya Satranç Şampiyonu olmuş ve bununla kalmayıp 2014, 2016, 2018 ve 2021 Dünya Satranç Şampiyonluğu'nu da kazanarak unvanını korumayı başardı.

MAGNUS CARLSEN NEDEN OYUNDAN ÇEKİLDİ?

Julius Baer Kupası'nda oynanan çevrim içi maçta ABD'li rakibi Hans Niemann'a karşı ilk hamlesini yapan 31 yaşındaki Carlsen, hiçbir açıklamada bulunmadan kamerasını kapatarak müsabakadan çekildi.

Karşılaşmayı takip edenlerin beklemediği bir harekete imza atan Carlsen'in, hile yaptığını düşündüğü rakibini protesto ettiği yorumlarına neden oldu.

Kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunan rakibini eylül ayı başında düzenlenen bir turnuvada da yenmeyi başaran Niemann, daha önceki açıklamalarında hile yaptığını kabul etmişti.

Eylül ayındaki turnuvanın ardından tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı, "Eğer konuşursam başım büyük belaya girer." paylaşımıyla gösteren Carlsen'e, hızlandırılmış satrancın (blitz) dünyadaki en iyi sporcularından biri olarak kabul edilen ABD'li Hikaru Nakamura da destek verdi.

19 yaşındaki Niemann ise Magnus Carlsen ve Hikaru Nakamura'nın itibarını lekelemesine izin vermeyeceğini söyleyerek kendisini savundu.