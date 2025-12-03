Alperen'in ölümüne ilişkin davada yeni gelişme: Adli Tıp'tan rapor istendi

İsmetpaşa Caddesi'ndeki Kültür Park'ta 12 Haziran’da lise öğrencileri Alperen Ömer Toprak ile S.Ş. arasında kavga çıktı. S.Ş.'nin yumruk attığı Toprak, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri kalbi duran Alperen Ömer Toprak’ı kalp masajıyla hayata döndürdü. İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan Toprak, kurtarılamadı. S.Ş. ile yanındaki arkadaşı E.Y. (14), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. S.Ş. tutuklanırken, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'ÇOCUĞA KARŞI KASTEN ÖLDÜRME' SUÇU

S.Ş. ve E.Y. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan iddianame düzenlendi. İddianame, Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Davanın ilk duruşması bugün görüldü. S.Ş. ve E.Y., davanın ilk duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Kapalı görülen duruşmada; öldürülen Alperen Ömer Toprak'ın yakınları, sanık yakınları ve avukatlar hazır bulundu. Mahkemede sanıklar savunmalarını yaparken, duruşma eksikliklerin giderilmesi için 21 Ocak'a ertelendi.

'DİNLENMEYEN TANIKLAR VAR'

Duruşma sonrası konuşan Toprak ailesinin avukatı Acar Coşkun, "Adli Tıp'tan bir üst rapor talebi oldu. Bu da usuller, zaten normal. Şimdi onun dönüşünü bekleyeceğiz. Ondan sonra ilk rapordaki gibi, istediğimiz gibi gelirse, ondan herhangi bir sıkıntı yaşamayacağız zaten. Sonrasında bu süreç tamamlanacak. Sanığın beyanları ile ilgili normalde herkesin anayasal savunma hakkı var zaten. Ondan sonra herkes tabii ki onların vekilleri de avukatları da olması gerektiği bir gerekli savunmalarını yapıyorlar. Biz de üstümüze düşeni yapıyoruz. Aydınlatılacaktır zaten. Birkaç tane eksik husus vardı. Onların tamamlanması için mahkeme ertelendi. 21 Ocak'a kadar tamamlanırsa daha hızlanacaktır. Birkaç tane dinlenmeyen tanıklar vardı" dedi.