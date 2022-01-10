Alsancak’ta 'gürültü' denetimi yapılacak
Konak Kaymakamlığı, Konak Belediyesi, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Alsancak’ta gürültü şikâyetlerini değerlendirmek üzere toplantı düzenledi. İşletme sahipleri, dernek temsilcileri ve bölge halkının da katıldığı toplantıda Alsancak’ta gürültü kirliliğine karşı denetimlere başlanılmasına karar verildi.
Konak Belediyesi, Konak Kaymakamlığı, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Konak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda kamu kurumları ile Kordon İşadamları Derneği ve Kıbrıs Şehitleri İşadamları Derneği’nin temsilcileri, mekân sahibi işadamları, esnaflar, muhtarlar ve bölge sakini vatandaşlar bir araya geldi. Toplantı konunun tüm taraflarını buluşturan geniş bir katılımla yapılırken, işletme sahipleri ve bölge halkı kendini ifade ederek sorunlarını anlatma fırsatı buldu.
Toplantıda, özellikle CİMER ve Hemşehri İletişim Merkezlerine son dönemde gelen, Alsancak bölgesindeki müzikli restoran, kafe ve barlardan kaynaklı gürültü şikâyetlerinin ciddi düzeyde arttığına dikkat çekildi. Vatandaşların yüksek ses ve gürültüden son derece huzursuz olduğu vurgulanarak, toplantının ortak bir noktada buluşmak ve nihai çözümü sağlamak için düzenlendiği vurgulandı. Mekânların bölge halkı ve esnafını rahatsız etmeyecek şekilde işletilmesi adına önlemlerin alınması gerektiği kaydedildi. Özellikle müzikli mekânlarda çift cam ve ses yalıtımı yapılması gerektiği üzerinde duruldu.
Toplantıda “herkes saygı çerçevesinde işini yapmalı, esnaf işini yaparak yaşamalı, insanlar da evlerinde, sokaklarında huzurlu, mutlu yaşamalı” görüşü hakim olurken, sorunun çözümü için kurallara uyulması ve yasaların izin verdiği ölçüde müzik yapılması istendi.
Toplantıda şikâyetlerin sona ermesi ve bölgede gürültü kirliliğinin önüne geçilerek huzurun sağlanması adına gereken tüm adımların atılacağı ve denetimlere de hızla başlanılacağı kaydedildi. Kanunda belirtilen kurallara uymayan işletmelere göz yumulmayacağına da dikkat çekildi. Yasaların izin verdiği ölçüde müzik yapılması gerektiği, uymayanlara uyarı yapılacağı, uyarı sonrası ısrarla gürültü yapmaya devam eden işletmelere ise Çevre Kanunu’nun Gürültü Yönetmeliği’ne göre 65 bin 750 liraya kadar idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.
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