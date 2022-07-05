Alt geçitte korkutan kaza: Kafa kafaya çarpıştılar!

05 Temmuz 2022 Salı, 17:56

Arifiye ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan alt geçitte; sürücülerinin isimleri henüz öğrenilemeyen 34 UZ 8163 plakalı hafif ticari araç ile 54 D 2578 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

Şans eseri herhangi bir yaralanmanın olmadığı kazada her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

GEÇİT BİR SÜRE ULAŞIMA KAPATILDI

Kaza sebebi ile alt geçit bir süre ulaşıma kapatılarak, ulaşım alternatif güzergahlar üzerinden sağlandı. Araçların bölgeden kaldırılması ile birlikte alt geçit tekrardan ulaşıma açıldı.