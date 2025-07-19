Altan Öymen’in kızı Aslı Öymen'den hastane önünde açıklama

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'in vefatına ilişkin kızı Aslı Öymen, hastane önünde bir açıklama yaptı. Aslı Öymen babası Altan Öymen’in geçirdiği ameliyat sonrası herşey iyi gittiğini, ancak bir virüse yenik düştüğünü anlattı. Aslı Öymen şunları söyledi:

"HABER ALMAK, HABER VERMEK BUNLARI PAYLAŞMAK BÜYÜK GURURLA YAPTI"

“Babamı kaybettik yaklaşık bir buçuk saat önce. Bundan bir buçuk ay önce babam ağır, büyük, önemli bir akciğer ameliyatı geçirdi. Akciğer ameliyatı, yaşına rağmen çok çok iyi geçti. Her şey normale dönmüştü. Altı hafta boyunca bütün kontrolleri yapıldı yaş gününü kutladık güzel vakit geçirmeye başladık. Altı hafta boyunca şahane, eskisi gibi her zamanki gibi memleket meseleleriyle, kendi kitaplarıyla, yazılarıyla meşguldü hep birlikte. Dediğim gibi her şey güzel gidiyordu fakat bundan yaklaşık 15 gün önce babamın değerleri bozuldu. Bir virüse yenik düştük aslında küçücük bir virüse. Zatürre oldu. İşte hastaneye geldik ve o zatürreyle başa çıkamadık. O da başa çıkamadı ama son ana kadar bundan üç gün önce yoğun bakıma kaldırıldı o ana kadar babam her gün gazetelerini okudu. Her zamanki gibi memleket meseleleriyle haşır neşir olmaya, kafa yormaya devam etti. Hep zaten, memleket meselelerini, siyaset konuşuruz o aynı şekilde devam ettik burada hastanede. Fakat dediğim gibi üç gün önce maalesef bu virüse, zatürreye yenik düştü babam. İşte biraz önce kaybettik onu çok çok üzgünüz ailece. Mekanı cennet olsun. Gazetecilik onun için sizleri görüyorum şimdi babam için en önemli meslekti. Haber almak, haber vermek bunları paylaşmak büyük gururla yaptı ömür boyu devam etti gazetecilik yapmaya. Cumhuriyet Gazetesi'nde haftada bir yazı yazmaya devam etti bu yaşında. 93 yaşındaydı seve seve yaptı. Kitap projeleri vardı. Dediğim gibi mekanı cennet olsun. Huzur içinde yatsın.''

CENAZE PROGRAMI

Öymen cenaze programına ilişkin ''Cenaze töreni -aşağı yukarı- söyleyeyim; pazartesi günü saat 13.00’te Ankara'da devlet töreni olacak meclisin önünde. Ondan sonra saat 15.00'te Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi önünde bir tören olacak. Salı günü 13.00'te on üçte Teşvikiye Camii'nde cenazesi olacak. Sonra da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda aile mezarlığımızda annemin yanına defnedilecek" ifadelerini kullandı.