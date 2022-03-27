Tarihi zirve başladı: 6 muhalefet partisi bir arada

27 Mart 2022 Pazar, 20:39

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bugün 19.30'da partisinin genel merkezinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ağırladı.

NE OLMUŞTU?

Muhalefet liderleri Kılıçdaroğlu'nun davetiyle ilk olarak 12 Şubat'ta bir araya gelerek, yaklaşık 5 saatlik görüşmenin ardından 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni'ne son biçimini vermiş ve seçim süreci ve sonrasına ilişkin işbirliği mesajı vermişti.