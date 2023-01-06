Altı yaşında çocuk istismar edilmişti: TBMM’de komisyon kuruldu

06 Ocak 2023 Cuma, 00:15

BirGün'ün ortaya çıkardığı, Hiranur Vakfı’ndaki çocuk istismarı skandalına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararla “Altı yaşındaki bir kız çocuğunun evlilik adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla bir meclis araştırması komisyonu” kurulduğu ilan edildi.

Araştırma komisyonu 19 üyeden oluşurken çalışma süresi başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip seçiminden itibaren 3 ay ile sınırlı olacak. Komisyon, gerektiğinde Ankara dışında da çalışabilecek.