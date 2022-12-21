Altılı Masa liderlerinin görüşme tarihi belli oldu
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'nın 10’uncu buluşması için belirlenen tarihi duyurdu. Liderler, 5 Ocak’ta Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya gelecek.
CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'den oluşan Altılı Masa’nın ikinci tur görüşmelerinin üçüncüsü 28 Kasım tarihinde Demokrat Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşti.
Bir önceki buluşmada, liderlerlerin programları nedeniyle belirlenemeyen 10’uncu buluşmanın tarihi belli oldu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada bir sonraki toplantının Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşeceğini belirterek şunları kaydetti:
“Kıymetli Genel Başkanlarla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bundan sonraki buluşmamızı 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00’te Genel Merkez binamızda gerçekleştirmeye karar verdik.
İnançlıyız, kararlıyız, emin adımlarla ilerliyoruz.”
Kıymetli Genel Başkanlarla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda bundan sonraki buluşmamızı 5 Ocak 2023 Perşembe günü saat 14.00'te Genel Merkez binamızda gerçekleştirmeye karar verdik.— Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) December 21, 2022
İnançlıyız, kararlıyız, emin adımlarla ilerliyoruz.
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