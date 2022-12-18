AKP'li Bülent Turan: Altılı masanın dağıldığını düşünüyorum
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, altılı masaya ilişkin "Masa falan kalmadı ortada, altılı masanın dağıldığını düşünüyorum" dedi.
AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Ortada altılı masa falan kalmadı, altılı masanın dağıldığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
Saraçhane'deki mitingde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a özgürlük vurgusu yaptığını anlatan Turan, "Aynı Babacan daha düne kadar HDP'nin terörle iltisakı vurgusu yapardı. Her toplantıda Demirtaş'ın yanlışlarını söylerdi. Ne oldu, nereye savruldun da mahkemenin terörist dediği, Yasin Börü'nün katili olarak gördüğü adama meydanda övgüler ortaya koydun? En vahimi de HDP oraya davetli olmadığı halde en çok alkışı da Demirtaş vurgusu aldı. Babacan ve Davutoğlu'ndan çok Demirtaş alkışlandı. Kimin ne olduğu çok ortada ve halkımız bunu görüyor" ifadelerine yer verdi.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yüzde 50+1'i zorunlu kıldığını, bu nedenle ittifaklar döneminin başladığını ifade eden Turan, "Oyunu artıramayan Kılıçdaroğlu, düne kadar 'Sivas katliamcısı' diye haksızlık yaptığı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere hakaret ettiği, İslamcı gördüğü herkesi yanına alıp oy devşirmeye çalıştı fakat dünyaları farklı. Hiçbir ortak yanları yok ama iktidar rüyası görüyorlar" değerlendirmelerinde bulundu.
Turan, mahkemenin İmamoğlu kararının ardından "bir tiyatro oynandığını" belirterek, "Ortada altılı masa falan kalmadı, altılı masanın dağıldığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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