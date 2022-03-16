Altılı masadan, Cumhur İttifakı’nın TBMM’ye sunduğu öneriye tepki yağdı:

16 Mart 2022 Çarşamba, 02:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Cumhur İttifakı’nın, Seçim Yasası önerisini değerlendirdi.

Tarih boyunca seçim yasası değiştiren iktidarların kaybettiğine dikkat çeken Erkek, “Millet sandığı bekliyor ve hangi kanunu getirirlerse o kanunla iktidarı gönderecek. Zaten bir iktidar Seçim Kanunu’yla oynuyorsa, bu onun son çırpınışlarıdır” dedi. Yasayı “tuzak” olarak değerlendiren Erkek, “Tek dertleri ‘İktidarda kalabilir miyiz, birkaç milletvekili daha alabilir miyiz?’ Ama bu tip tuzaklar ters teper. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı arasındaki oy farkı her geçen gün açılıyor. Kendi lehine düşündükleri şeyler çok farklı sonuçlar yaratabilir. Bu değişiklikler gidişlerini engelleyemez” diye konuştu.

Teklifteki yeniliklerin demokrasi açısından bir getirisi olmadığının da altını çizen Erkek, “Mesela teklifteki yüzde 7 barajı yüksek. 12 Eylül darbe hukukunun bir ürünü. Hani bu sistemde baraj olmayacaktı? Baraja niye ihtiyaç var? Bir demokrasi ayıbını devam ettirdiklerini itiraf ediyorlar” ifadelerini kullandı. Muhalefetin teklif karşısında hangi adımları atacağına ilişkin değerlendirmede de bulunan Erkek, “Birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Teklifin komisyon görüşmelerinde de tavrımızı ortaya koyacağız” dedi.

‘SİYASİ CİNGÖZLÜK’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da yasa önerisindeki maddelere ilişkin “siyasi cingözlükler” yorumunu yaptı. Dervişoğlu, “Herkes müsterih olsun Türkiye bu cingözlüklere ziyadesiyle alışkındır” ifadelerini kullandı.











