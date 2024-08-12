Altındağ'da yaşanan köpek ölümlerine ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı! Gözaltı kararı yok

Altındağ Belediyesi'nce işkence yapılarak öldürüldüğü iddia edilen 11 sokak hayvanına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı kararının olmadığı öğrenildi. Söz konusu soruşturma kapsamında sadece Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emre Çınar'ın ifadesi alındı. Çınar ifadesinde hayvanseverleri suçladı, "Hayvansever olduğunu iddia eden kişiler söz konusu alana gelerek eşmek ve kazmak suretiyle bu hayvanları açığa çıkararak toplu katliam adı altında haksız suçlama yapmaktadır" dedi.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.08.2024 - 16:36
Altındağ'da yaşanan köpek ölümlerine ilişkin yeni bir ayrıntı ortaya çıktı! Gözaltı kararı yok
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir barınağın yakınlarında 11 ölü sokak hayvanı bulundu. Söz konusu görüntüler kamuoyunda katliam olarak nitelendirilirken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi. Konuya ilişkin Altındağ Belediyesi açıklama yayınladı. Belediye, söz konusu arazinin hayvan mezarlığı olduğunu duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise konuya ilişkin soruşturma başlattı.

GÖZALTI YOK 

Bu gelişmelerin ardından basında soruşturma kapsamında 6 kişinin gözaltına alındığı yönünde haberler çıktı. Ancak söz konusu gözaltı kararlarının doğru olmadığı ortaya çıktı. Konuya ilişkin ise sadece Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emre Çınar'ın ifadesinin alındığı ve ardından da serbest bırakıldığı öğrenildi.

HAYVANSEVERLERİ SUÇLADI 

Çınar'ın ifadesi Altındağ Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından alındı. Çınar ifadesinde söz konusu hayvanların trafik kazası sonucu ya da doğal şekilde çeşitli zamanlarda ölen hayvanları olduğu, işkence yapılmadığını, söz konusu katliam iddialarına ilişkin görüntülerin hayvansevenler tarafından yapılan karalama kampanyası olduğunu savundu. Çınar şunları iddia etti:

"Olayın gerçekleştiği Tatlar Mahallesi mevkiinde belediyemize ait geçici bakımevi önüne hayvan sever olduğunu iddia eden kimlik bilgilerini bilmediğim kalabalık grup tarafından küçükbaş hayvanlara ait iç organ ve kafalarının bakımevi önüne dökerek işkence yapıldığına dair suçlama yapılmaktadır. Söz konusu hayvanlar ölü şekilde bulunarak belediyenizce usulüne uygun olarak bertaraf edilmiştir. Hayvansever olduğunu iddia eden kişiler söz konusu alana gelerek eşmek ve kazmak suretiyle bu hayvanları açığa çıkararak toplu katliam adı altında haksız suçlama yapmaktadır."

YENİ YASAYI ANIMSATTI

Çınar, Meclis'ten yeni geçen Sokak Hayvanları Yasası'nı anımsatarak, "Şikayetçi olan şahısların hayvanlar üzerinde herhangi bir sahiplik durumu olmadığından dolayı herhangi bir hakları yoktur" ifadelerini kullandı. 


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