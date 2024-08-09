Niğde'den sonra Altındağ'da da köpekler öldürüldü: 'Binlerce köpek öldürülmüş'

Yayınlanma: 09.08.2024 - 01:37

Güncelleme: 09.08.2024 - 02:32

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan yasanın ardından AKP'li belediyeler hayvanları itlaf etmeye başladı. Bu kapsamda Niğde'deki tepki toplayan görüntülerin ardından AKP'li Altındağ Belediyesi'nin de sokak hayvanlarını toplu bir şekilde öldürerek boş bir araziye attığı iddia edildi.

Altındağ'ın Kavaklı köyünde bulunduğu öğrenilen arazide toprağın üzerinde ve altında binlerce köpek olduğu iddia ediliyor. Hayvanların cansız bedenlerinin ise poşetli ve poşetsiz olarak toprağın üzerinde bulunduğu görülüyor.

"YASANIN ARDINDAN İŞTAHLARI AÇILDI"

Köpeklerin bulunduğu alanda yer alan yurttaşlardan Volkan Koç, Cumhuriyet'e bilgi verdi.

Altındağ Belediyesi'nin yasanın çıkmasının ardından köpekleri toplayarak hemen öldürdüğünü iddia eden Koç, "Bu öldürdükleri canlıların üzerine toprak bile atmaya tenezzül etmemişler. Hayvanlar bir çöp gibi üst üste attıkları çukurlara doldurulmuş. Onlarca çukur var burada. Üzerleri yeni kapatılmış birçok mezar var. Barınağın içinde köpek dahi kalmamış" dedi.

Belediyenin daha önce kısırlaştırma ve barınağın koşullarını iyileştirme görevini yerine getirmediğini söyleyen Koç, "Yasa ile birlikte iştaha geldiler. Hayvan öldürmek için resmen sokaktaki köpeklere saldırır vaziyette geziyorlar. Aldıkları köpekleri asla barınaklara sokmuyorlar. Daha barınağa girmeden öldürüp çukurlara gömüyorlar. Bunlar bizim görebildiklerimiz. Şu an toprağın altında da bir sürü hayvan cesedi olduğunu düşünüyoruz. Binlerce köpek olduğunu düşünüyoruz. Kepçe yeni girmiş buraya" ifadelerini kullandı.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

Söz konusu olayın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Köpeklerin katledildiği barınağın Altındağ Belediyesi'ne ait olduğunun ifade edildiği açıklama şu şekilde:

"Altındağ Belediyesine bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında değildir.

Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz."

KAMUOYUNUN DİKKATİNE



Altındağ Belediyesine bağlı olan barınakta yaşanan olay, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluk alanında değildir.



Barınağın Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olmadığını ve yaşanan bu katliamın takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz. pic.twitter.com/1BCP3Y5nUY — Ankara Büyükşehir (@ankarabbld) August 8, 2024

6 GÖZALTI

Altındağ Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Emre Çınar’ın aralarında olduğu 6 belediye personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınan personeller, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.