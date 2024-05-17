Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 17:24
Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi
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Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddede ekipler altyapı çalışması yaptığı esnada doğalgaz borusu delindi. Borunun zarar görmesi neticesinde sızma meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine İZGAS, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gazı keserek bölgede çalışma başlattı.

Gazdan etkilenen olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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