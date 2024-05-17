Altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi
Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi.
Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi 2. Caddede ekipler altyapı çalışması yaptığı esnada doğalgaz borusu delindi. Borunun zarar görmesi neticesinde sızma meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine İZGAS, AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, gazı keserek bölgede çalışma başlattı.
Gazdan etkilenen olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti!
- '28 Şubat'ta tahliyeler başladı
- 'O bürokrat haddini aştı'
- 'Cinsel terapist' Buse Aydın'a ağır ceza
- 28 Şubat davası sanıklarına tahliye kararı!
- Katilin babası da tutuklandı!
- İşte Menzil'in dokunulamayan 'tatilköy'ü!
- İzmir'de 4 gün toplanma ve etkinlik yasağı!
- Dilan Polat ve Engin Polat için karar!
- Özel’den Kobani Davası'na ilişkin ilk açıklama