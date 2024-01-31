Karabük’te doğal gaz borusu patladı: 1 yaralı!

Safranbolu ilçesinde belediye ekiplerinin kazı çalışmaları sırasında patlayan doğal gaz borusu alev alırken, bir işçinin yüzünde yanık oluştu.

İHA
Yayınlanma: 31.01.2024 - 12:16
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Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Badem Sokak’ta patlama meydana geldi.

BİR İŞÇİ YARALANDI!

Edinilen bilgiye göre; Safranbolu Belediyesi ekipleri yağmur suyu drenaj hattı için çalışma yaptıkları sırada doğal gaz borusu patladı. Patlamanın etkisiyle doğal gaz borusu alev alırken, bir işçinin yüzünde de yanık oluştu.

Alevler nedeniyle bir garaj örtüsü çadır zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve KARGAZ ekipleri sevk edildi.

Gazın kesilmesiyle yangın sönerken, mahalleye yeniden dogal gaz verilmesi için çalışma başlatıldı.


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