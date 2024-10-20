Alzheimer hastası 56 yaşındaki adamdan 5 gündür haber alınamıyor
Eskişehir’de 5 gün önce gezmek için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzheimer hastası İsmail Karaçoban’ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesi Ihlamurkent Mahallesi’nde yaşayan İsmail Karaçoban (56), 15 Ekim günü gezmek için evinden dışarıya çıktı. Sonrasında eve geri dönmeyen Karaçoban’dan ailesi bir daha haber alamadı. Durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine yaşlı adamın bulunması amacıyla çalışma başlatıldı. Halen bulunamayan Karaçoban için her yere ilan yapıştıran endişeli aile, kayıp adamın sağ salim aralarına dönmesini ümit ediyor.
Karaçoban’ın en son çevre yolu üzerinden 51 numaralı otobüse bindiğiyle ilgili bilgi edindiklerini belirten aile, kolunda 20751 numaralı ’sevgi izi’ bulunan kayıp adamı gören kişilerin polis ekipleriyle iletişime geçmesini istiyor.
Etiketler: #alzheimer #Alzheimer hastası #kayıp
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