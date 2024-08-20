Alzheimer hastası yaşlı kadından 1 aydır haber alınamıyor

Yayınlanma: 20.08.2024 - 13:24

Güncelleme: 20.08.2024 - 13:24

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 15 Temmuz’da kaybolan alzheimer hastası 70 yaşındaki Sabriye Dedeoğlu’nu arama çalışmaları sürüyor.

Alzheimer hastası Sabriye Dedeoğlu en son Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Birimleri Fakültesi civarında yürürken güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Sonrasında kendisinden haber alınamayan yaşlı kadını bulmak için ekipler seferber oldu.

Sabriye Dedeoğlu’nun kızı Saniye Dedeoğlu, annesinin kayboluşu ile ilgili olarak, "Annem daha önce hiç evden ayrılmadı. Babamla birlikte yaşıyorlar. 15 Temmuz’da evden çıkana kadar böyle bir olay yaşamamıştık. Kaybolmadan birkaç gün önce, eski yaşadıkları yer olan Bandırma’daki evine gidip kışlık hazırlık yapmak istediğini söylemişti" dedi.

Annesini görenlerin durumu hızla güvenlik güçlerine bildirmelerini isteyen Dedeoğlu, "15 Temmuz günü saat 14.30’da üniversitenin Sağlık Birimleri Fakültesi’nin arka tarafındaki kamerada göründü, ama o andan sonra hiçbir iz bulunamadı. Gelen ihbarlar Ula ve civarından yoğunlaştı ancak doğrulanamadı. Annem Türkiye’nin her yerinde olabilir. Artık hayatından endişe ediyoruz, hatta kaçırıldığını bile düşünmeye başladık. Görenlerin derhal emniyet ya da jandarmaya başvurmasını rica ediyorum" diye konuştu.

Dedeoğlu annesinden gelecek güzel bir haberi umutla beklediğini, AFAD ve gönüllü ekiplerin yoğun aramalar gerçekleştirdiğini söyleyen Saniye Dedeoğlu, annesinin en son görüldüğü ormanlık alanda arama çalışmalarının titizlikle yürütüldüğünü ifade ederek, “AFAD ekipleri 20 günü aşkın süredir durmaksızın arama yaptı. İhbar geldiğinde ya da yeni bir bulgu olduğunda tekrar aramalara başlanacak" ifadelerini kullandı.

Dedeoğlu, annesinin doğum günündeki mutluluğunun hala gözlerinin önünde olduğunu belirterek, yetkililere ve gönüllü ekiplere teşekkür etti.

Sabriye Dedeoğlu’nu arama çalışmaları devam ederken, ailesi kendisinden gelecek güzel bir haber için umutlarını koruyor.