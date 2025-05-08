Alzheimer hastasının gölette cesedi bulundu

Erzurum'da kayıp ihbarı yapılan Alzheimer hastası 85 yaşındaki Lütfi Nalkıran'ın gölette cesedi bulundu.

Alzheimer hastasının gölette cesedi bulundu
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AA
Yayınlanma: 08.05.2025 - 13:28

Palandöken ilçesindeki evinden iki gün önce ikindi namazını kılmak için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan 85 yaşındaki Nalkıran için yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Bir çoban tarafından Toparlak Mahallesi Develi Mezrası'ndaki gölette ceset olduğu ihbarı üzerine, bölgeye ekipler sevk edildi.

Yapılan incelemede, Nalkıran'a ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

"HAYVANLARI SULARKEN CESEDİ BULMUŞ"

Bölgede yaşayan Sinan Atmaca, çobanların devamlı göleti kullandığını belirterek, "Sabah çobanlar hayvanları sularken cesedi bulmuş. İlk başta torba sanmış. Sonra durumu jandarmaya bildirmiş. Gelip çıkardılar. Zaten kendisi Alzheimer hastasıymış. Artık burayı kestirme yol olarak mı düşündü bilemiyorum" dedi.


Etiketler: #Erzurum #ceset #gölet

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