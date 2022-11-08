Amacını kimse anlayamadı... Araçları durdurmaya çalıştı, Beyoğlu'nda trafiği birbirine kattı

İstanbul Beyoğlu'nda, alkollü olduğu öne sürülen bir kişi, trafiğe aldırış etmeden caddeye çıkarak taksi ve otomobilleri durdurmaya çalıştı. Cadde ortasında ilerleyen kişi, bir taksinin kapısını açmaya çalışırken dengesini kaybedip, düştü. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydettiği alkollü kişi, bir süre yolda oturdu.

DHA
08 Kasım 2022 Salı, 10:27
Amacını kimse anlayamadı... Araçları durdurmaya çalıştı, Beyoğlu'nda trafiği birbirine kattı
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Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde 5 Kasım Cumartesi gece saatlerinde, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yoğun trafiğe aldırış etmeden caddeye çıkarak, taksi ve otomobilleri durdurmaya çalıştı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Ayakta durmakta zorlanan kişi, bir taksinin kapısını açmaya çalışırken, dengesini kaybederek düştü.

Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 


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