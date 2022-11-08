Amacını kimse anlayamadı... Araçları durdurmaya çalıştı, Beyoğlu'nda trafiği birbirine kattı

08 Kasım 2022 Salı, 10:27

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi Kurtuluş Deresi Caddesi'nde 5 Kasım Cumartesi gece saatlerinde, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, yoğun trafiğe aldırış etmeden caddeye çıkarak, taksi ve otomobilleri durdurmaya çalıştı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Ayakta durmakta zorlanan kişi, bir taksinin kapısını açmaya çalışırken, dengesini kaybederek düştü.

Bu anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.