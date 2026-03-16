Amasra maden faciasında İstinaf'tan karar: Tutuklu sanıkların cezaları onandı!

Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022'de 43 madencinin hayatını kaybettiği Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesi’ndeki facia davasında, Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) kararını açıkladı.

Mahkeme, “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçundan yargılanan sanıkların cezalarını kısmen onadı, bazı kararları ise düzelterek karara bağladı.

TUTUKLULUĞA DEVAM KARARI

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Genel Müdür Cihat Özdemir 16 yıl 12 ay, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi 16 yıl 6 ay, Başmühendis Volkan Soylu 15 yıl ve Başmühendis Mehmet Tural 16 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstinaf, mevcut delil durumu ve ceza miktarını göz önüne alarak bu dört sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

YARGITAY YOLU AÇIK

İstinaf Mahkemesi, hapis cezası alan üst düzey yöneticiler ile beraat eden sanıklar hakkında verilen kararlar için Yargıtay’a temyiz yolunun açık olduğunu ifade etti.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Söz konusu kararın ardından Çağdaş Hukukçular Derneği'nden açıklama geldi.

Dernekten yapılan açıklama şöyle:

"AMASRA MADEN KATLİAMI İSTİNAF KARARI HAKKINDAKİ AÇIKLAMA

14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumuna bağlı Amasra Taşkömürü İşletme Müessesesi (ATİM) maden ocağında meydana gelen patlama neticesinde 43 maden işçisi hayatını kaybetmiş, onlarca maden işçisi hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmıştır. Patlamadan sonra Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma neticesinde ATİM’de görevli olan aralarında müessese müdürü, işletme üretim müdürü, iş sağlığı ve güvenliği müdürü ile başmühendislerin de bulunduğu bir kısım yönetici tutuklanmış; TTK Genel Müdürlüğü düzeyindeki sorumlular ve Bakanlık müfettişleri hakkında ise soruşturma izni verilmemişti.

ATİM’le sınırlı şekilde Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan yargılama sürecinde işçilerin çalışmak zorunda bırakıldıkları tehlikeli koşullar ve katliamın nasıl göz göre göre geldiği net bir şekilde ortaya çıkarken TTK Genel Müdürlüğü düzeyindeki kamu görevlileri hakkındaki soruşturma neticelendirilmemiş ve Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yürütülen yargılama dosyası ile birleştirilmedi ve tüm sorumluların dahil olduğu bütünlüklü bir yargılama yapılmasının da önüne geçilmiş oldu.

24 Mart 2025 tarihinde görülen 12. duruşmada ATİM bünyesinde görevli 23 sanığın yargılandığı dosya kapsamında karar açıklandı; 20 sanık hakkında “Bilinçli Taksir ile Ölüme ve Yaralamaya Sebep Olma” suçundan 17 yıldan 3 yıl 1 aya kadar değişen cezalar verilirken, 3 sanığın da beraatine karar verildi.

Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararın istinaf incelemesini gerçekleştiren Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 16.03.2026 tarihinde açıkladığı kararında; “bilinçli taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma” suçundan cezalandırılmasına karar verilen tüm sanıkların cezalarına dair İSTİNAF TALEPLERİNİ REDDETMİŞ, tutuklu olan sanıkların TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA karar vermiştir. Mahkemece beraatine karar verilen kişilerin de beraat kararlarına dair istinaf başvuruları reddedilmiştir.

Bu süreçte bilirkişilerce katliamın temel nedeni olarak gösterilen altyapı sorunlarına dair yatırımları sürüncemede bırakarak ve daha fazla üretim için tehlikeli uygulamaları görmezden gelerek 43 işçinin katledilmesine neden olan üst düzey yetkililer hakkında ise çok daha az cezayı öngören görevi ihmal suçundan iddianame düzenlenmiştir. Dahası Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan kamu davasında mağdur ailelerin suçtan zarar görmedikleri iddia edilerek davaya katılma talepleri de reddedilmiştir. 8 Mayıs 2026 tarihinde görülecek olan bir sonraki celsede, kamuoyunu ve tüm emekçileri mağdur ailelerin yanında olmaya çağırıyoruz.

Amasra Maden Katliamında tüm sorumluların hesap vermesi için adalet sağlanana dek mücadeleye devam edeceğiz!

KAZA DEĞİL KATLİAM, AMASRA İÇİN ADALET!"