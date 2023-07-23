Amasra maden katliamı davası... Tahliye edilen müdürden 'bankamatik memuru musun?' sorusuna ilginç yanıt!

Yayınlanma: 23.07.2023 - 11:55

Güncelleme: 23.07.2023 - 11:55

Bartın’ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait müessesede 43 madencinin ölümüyle sonuçlanan 14 Ekim 2022 tarihli faciaya ilişkin 7’si tutuklu 23 sanığın Bartın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davaya yarın devam edilecek. Yarınki duruşmada yaralı madenciler ve hayatını kaybeden madencilerin aileleri dinlenecek. Duruşmada, maden ocağında verilen işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) eğitimleri ve İSG önlemlerinin yeterli olup olmadığı tartışılacak.

ANKA Haber Ajansı'ndan Tamer Arda Erşin'in haberine göre, mağdur avukatları, yaralı madencilerin ifadesi alınırken İSG önlemleri ve eğitimlerinin yeterli olup olmadığı konusunda yoğunlaşacak. Madende hayati öneme sahip OFK maskesinin kullanımı konusunda madencilere yeterli eğitim verilmediği öne sürülüyor ve bir madencinin bu nedenle hayatını kaybettiği, yaralı kurtulanların ise bu OFK maskesini zamanında takamadığı için ölümden döndüğü biliniyor.

Madende yeterli İSG personeli çalıştırılmadığı ortaya çıkmıştı. Bu konuda hazırlanan tutanak dava dosyasına girmişti. Tutanakta, ocakta iş yeri hekimi, İSG uzmanı ve mühendis olmadığı görülmüştü. Tutanakta şöyle denilmişti:

“İlgili kurumun göndermiş olduğu listede, norm kadro olarak toplamda 6 adet teknik uzman unvanında personelin olması gerektiği, ancak kurum içinde bu unvanda herhangi bir personelin olmadığı; sivil savunma amiri olarak bir adet personelin olması gerekirken bu unvanda gözüken kimsenin olmadığı; şef unvanında toplam 17 adet personelin olması gerektiği, kurumda şef unvanında görevli 13 personeli olduğu; mühendis unvanında toplam 36 adet personelin olması gerektiği, kurumda mühendis unvanında 28 adet personelin olduğu; tekniker unvanında 25 adet personelin olması gerektiği, kurumda tekniker unvanında 19 personelin olduğu; baştabip unvanında bir adet personelin olması gerekirken bu unvanda gözüken personelin olmadığı, tabip unvanında iki adet personelin olması gerekirken bu unvanda gözüken personelin olmadığı, sağlık memuru unvanında altı personelin olması gerekirken bu unvanda toplam beş personelin olduğu tespit edilmiştir.”

“MASAMDA OTURURUM AMA GÖREV VERİLMEZ”

Geçen duruşmada ‘bankamatik memuru’ olduğu ortaya çıkan ve tahliye edilen Müessese Müdür Yardımcısı Salih Atmaca’nın, mahkeme başkanının “Bankamatik memuru musun” sorusuna, “Ben devlet memuruyum. Sabah mesaiye 09:00’da başlarım. Mesaim bitinceye kadar masamda otururum ama tarafıma görev verilmez. Görevimin başındayım” dediği öğrenildi.

Atmaca'nın Amasra Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde ise şunları söylemişti:

“2020 Ağustos ayından sonra hiçbir iş yapmadım, talimat almadım, emir vermedim, hiçbir sorumluluk altında da değilim. Sadece oturdum, maaş aldım. Üretim iltisak müdürü olarak boş kadro üzerimde duruyordu, ancak bana bir şey yaptırılmıyordu. Benim 2020 Ağustos ayından sonra iş icabı ocağa girmem, bana bağlı birimlere emir vermem, bilgi almam hem şifahen hem de yazılı olarak yasaklanmıştır.”

Yarınki duruşmada ayrıca, yaralı madenciler ve hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin ifadelerinin alınmasının ardından, çarşamba günleri tutukluluk incelemesi yapıldığı için duruşmaya bir günlük ara verilmesi ve perşembe günü savcının ara mütalaasını vermesi bekleniyor. Davanın üçüncü duruşmasının ise adli tatil sonrasında yapılması öngörünülüyor.