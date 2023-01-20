Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı
TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.
Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erkam Yıldırım'ın tepki çeken fotoğrafı
- Peker önce paylaştı, sonra sildi
- Yer İstanbul... Pusu kurdular, kurşun yağdırdılar
- Sinan Ateş suikastında dehşet verici iddia
- Bakandan Erdoğan'ın adaylığına yeşil ışık
- İmamoğlu'ndan Anadolu çıkarması
- Sözleşmelilere kadro yolu açıldı
- Valilik, Erdoğan için seferber oldu
- MHP'li başkan zehir zemberek sözlerle istifa etti
- Kara deliğe dönüşen proje!