Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı

TBMM Amasra Maden Kazasını Araştırma Komisyonu'nun çalışma süresi 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldı.

AA
Yayınlanma: 20 Ocak 2023 - 00:44
Amasra Maden Kazası Araştırma Komisyonu'nun görev süresi 1 ay uzatıldı
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Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına ilişkin TBMM kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin 25 Ocak tarihinden itibaren 1 ay uzatıldığı belirtildi.

 

 


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