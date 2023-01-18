Bartın'da 42 kişinin öldüğü facia için hazırlanan fezlekede ihmaller ortaya çıktı: ‘Eksikliklerle ilgili çalışma yapılmadı’
Bartın’ın Amasra ilçesinde 14 Ekim 2022 tarihinde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) ait maden ocağında 42 işçinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin, TTK yöneticilerinin yer aldığı 23 kişi hakkında fezleke hazırlandı. 173 sayfalık fezlekede, müşteki ve şüphelilerin ifadeleri faciadaki ihmali ortaya koydu.
Fezleke, Amasra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Fezlekede birçok ihmale dikkat çekilirken Sayıştay’ın kurumdaki eksikliklere yönelik uyarılarının dikkate alınmadığı da ifadelere yansıdı.
14 yıldır Amasra Taşkömürü Müessesi’nde maden işçisi olarak çalışan Şenol Kaya, ifadesinde Sayıştay raporunun görmezden gelindiğine dikkat çekti. Kaya, Sayıştay raporundaki eksiklikler ilgili olaydan sonra haberlerden ve sosyal medyadan bilgisinin olduğunu belirtti. Sayıştay raporundaki eksiklikler ile ilgili kurum yetkilileri tarafından çalışanlara herhangi bir bilgi verilmediğini belirten Kaya, “Bunlarla alakalı kurumda herhangi bir çalışma yapıldığını görmedim” dedi.
İŞLEYİŞİ BOZMAZ!
Vardiya mühendisi Şahan Kahraman ise ifadesinde konuya ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Kahraman, Sayıştay ve Çalışma Bakanlığı müfettişlerinin birtakım denetimlerde bulunduklarını ancak ne tür bir eksik husus tespit ettikleri konusunda bilgisinin olmadığını belirtti. Genel işleyişi bozacak ya da üretimi durduracak bir husus tespit ettiklerini duymadığını belirten Kahraman, kurum üst yetkililerinin bu raporla alakalı kendisine bir bilgi paylaşımında bulunmadığını söyledi.
"BİLGİM YOK"
İdari işlerden sorumlu müdür yardımcısı Süleyman Sırrı Bayraktar ise olaydan önce Sayıştay görevlilerinin yer altına inerek incelemelerde bulunduğunu kaydetti. Bayraktar, “Bir rapor hazırladılar, bu raporda ne yazdığı konusunda bir bilgim yok” dedi. Bayraktar, Sayıştay’ın incelemelerinin ardından Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, görevlilerin müesseseyi çok beğendiklerini söylediğini de ekledi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, aralarında Özdemir’in de bulunduğu sekiz kişi tutuklanmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bahçeli'den kürsüde 'seçim' çıkışı: Tarih verdi
- Çakıcı azletti, Avukat Sevinç 'hazır olun mesajı' dedi
- AKP'den seçim açıklaması: İlk kez uygulanacak
- 'Be müptezeller! Be çakallar!'
- Bahçeli'nin 'seçim' çıkışının etkileri ne olacak?
- Banka müdürünün zimmetine geçirdiği para dudak uçuklattı
- Ünlü oyuncunun evinden çocuk istismarı görselleri çıktı!
- Almanya AKP'li vekil için harekete geçti
- Ülkü Ocakları Başkanı'nın otomobili kundaklandı
- EYT'lilerin ilk maaş tarihi belli oldu!