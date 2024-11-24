Amasya kara teslim oldu: 107 köy yolu kapandı

Yoğun kar yağışı nedeniyle Amasya'da 107 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Amasya kara teslim oldu: 107 köy yolu kapandı
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DHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 16:04

Amasya’da etkili olan kar yağışı nedeniyle 107 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışma başlattı.

Kentte etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Merkezde 38, Göynücek’te 5, Gümüşhacıköy’de 15, Hamamözü’nde 6, Merzifon’da 19, Suluova’da 9 ve Taşova ilçesinde 15 olmak üzere toplam 107 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kapalı yolların yeniden açılması için İl Özel İdaresi ekipleri, çalışma başlattı. Bölgelerde yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalar sürdürülüyor.


Etiketler: #amasya #kar yağışı

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