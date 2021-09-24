Amasya Üniversitesi'ndeki öğretim üyesi, katıldığı yürüyüş nedeniyle mobbing ve baskıya maruz kaldı

24 Eylül 2021 Cuma, 04:00

Amasya Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Girayalp Karakuş, öğrenciliği döneminde hükümetin eğitim politikalarına tepki için düzenlenen bir yürüyüşe katıldığı gerekçesiyle 2017 yılında hakkında güvenlik soruşturması başlatılarak görevinden uzaklaştırıldı. Mahkeme kararıyla görevine dönen Karakuş, dört yıldır sistematik olarak uygulanan baskı, mobbing ve soruşturmalar nedeniyle akademik çalışmalarının engellendiğini öne sürdü.

Göreve başladıktan dört ay sonra bir akademisyenin ihbarı üzerine rektörlüğün hakkında “intihal” soruşturması başlattığını anlatan Karakuş, “Savunmam dahi alınmadan İskenderpaşa Cemaati’ne bağlı Hakyol Vakfı’na üye olan üniversite rektörü Prof. Dr. Süleyman Elmacı, atılmam için dekanlığa yazı yazdı. Son olarak Amasya Üniversitesi hakkımda ‘Akademiden ve kamu alanından ömür boyu men cezası’ verdi” dedi.

İHBARCI VAZGEÇTİ!

Üniversite yönetimini YÖK ve CİMER’e şikâyet ettiğini ve kendisine yönelik haksız ithamlarda bulunan bazı kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Karakuş, yargıya başvurmasının ardından kendisini ihbar eden S.E’nin “hata yaptığını” kabul ederek şikâyetini geri çektiğini ve görevine devam ettiğini söyledi. Dr. Karakuş, şöyle konuştu: “Okula başladığım günden bu yana akademik çalışmalarım engellenmektedir ve sistematik mobbinge maruz kalmaktayım. Ders ve danışmanlık vermem engelleniyor. Ders önerilerim Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve ilgili kurumun müdürü Nevzat Aydın tarafından üç kez gerekçe gösterilmeden reddildi, konferanslarım rektör tarafından veto ediliyor. Üniversite yönetiminin bana yönelik tutumları nedeniyle üç senelik oda arkadaşım odayı boşalttı, akademisyenler bana selam vermeye korkar hale geldi. Tarih Bölümünün yüksek lisans Whatsapp grubunda akademik çalışmalarımı paylaştığım için birkaç hoca dışında hepsi grubu terk etti. Okula dahi gidemez hale geldim. ”