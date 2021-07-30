Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı

Yekta Saraç, YÖK Başkanlığı'nın ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı.

cumhuriyet.com.tr
30 Temmuz 2021 Cuma, 03:15
Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesinde "Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 12'nci ve 13'üncü maddesi gereğince Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç atanmıştır." ifadelerine yer verildi.


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