Manisa’da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 07.10.2023 - 14:36
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Kaza Manisa’nın Alaşehir ilçesine bağlı Toygar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ö. idaresindeki 35 Y 1693 plakalı otomobil, Bilal Çil (60) idaresindeki 45 K 2928 plakalı sepetli motosiklet ile çarpıştı.

Kazayı gören çevredeki yurttaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kazada motosiklet sürücüsü Bilal Çil ve yolcu olarak bulunan A.İ. (57) yaralı olarak ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Bilal Çil hayatını kaybetti.


Manisa kaza

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