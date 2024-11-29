Amasya'da atölyede patlama: 5 öğrenci yaralandı!

Amasya’nın Göynücek ilçesinde römork imalatı yapan bir işletmede yanan sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu yaşanan patlama ve yangında 5 stajyer öğrenci yaralandı.

Amasya'da atölyede patlama: 5 öğrenci yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 11:26

Edinilen bilgilere göre, stajyer öğrenciler, ısınmak için kullanılan sobaya parlayıcı madde döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı.

STAJYER ÖĞRENCİLER YARALANDI

Patlamanın ardından çıkan yangında, öğrenciler çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Göynücek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Amasya Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Römork imalatı yapan bir işletmede stajyer olarak bulunan 5 lise öğrencisinin yanan sobaya parlayıcı madde dökmeleri sonucu, yaşanan patlama ve yangında söz konusu öğrencilerimiz, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır” ifadelerine yer verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.


Etiketler: #amasya #patlama #stajyer

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