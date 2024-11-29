Amasya'da atölyede patlama: 5 öğrenci yaralandı!
Amasya’nın Göynücek ilçesinde römork imalatı yapan bir işletmede yanan sobaya parlayıcı madde dökülmesi sonucu yaşanan patlama ve yangında 5 stajyer öğrenci yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, stajyer öğrenciler, ısınmak için kullanılan sobaya parlayıcı madde döktüğü sırada ani bir patlama yaşandı.
STAJYER ÖĞRENCİLER YARALANDI
Patlamanın ardından çıkan yangında, öğrenciler çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Göynücek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Öğrencilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Amasya Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Römork imalatı yapan bir işletmede stajyer olarak bulunan 5 lise öğrencisinin yanan sobaya parlayıcı madde dökmeleri sonucu, yaşanan patlama ve yangında söz konusu öğrencilerimiz, hayati tehlikeleri olmayacak şekilde yaralanmışlardır” ifadelerine yer verildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- Saat verildi, sayı istendi
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Asya'nın özel meyvesi Erzincan'da yetişiyor!
- TCMB ve TBB'den açıklama
- 'Kan, vajinal sıvı, anne sütü ve uyuşturucu...'
- 22 milyon üyeli IPTV ağı çökertildi!
- S Sport'tan yayınları durdurma kararı!