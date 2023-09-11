Amasya’da dehşet: Aracın içinde silahla vurulmuş halde bulundu
Amasya’da 24 yaşındaki Beytullah Genç, yol kenarında park halindeki aracın içerisinde kendisine ait silahla başından vurulmuş olarak ölü halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Sarılar köyü kavşağı civarında silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın içerisinde başından silahla vurulmuş halde bir kişiyi buldu. Yapılan kontrolde kiralık aracın içindeki şahsın Beytullah Genç olduğu belirlendi.
Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlk belirlemelerde intihar olduğu değerlendirilen şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
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