Amasya’da dehşet: Aracın içinde silahla vurulmuş halde bulundu

Amasya’da 24 yaşındaki Beytullah Genç, yol kenarında park halindeki aracın içerisinde kendisine ait silahla başından vurulmuş olarak ölü halde bulundu.

İHA
Yayınlanma: 11.09.2023 - 09:01
Amasya’da dehşet: Aracın içinde silahla vurulmuş halde bulundu
Abone Ol google-news

Edinilen bilgiye göre, Amasya merkez Sarılar köyü kavşağı civarında silah sesi duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler yol kenarında park halindeki hafif ticari aracın içerisinde başından silahla vurulmuş halde bir kişiyi buldu. Yapılan kontrolde kiralık aracın içindeki şahsın Beytullah Genç olduğu belirlendi.

Cenaze yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlk belirlemelerde intihar olduğu değerlendirilen şüpheli ölüm olayıyla ilgili soruşturma başlatıldı.


Player Alanı
amasya araç

İlgili Haberler

Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?

Bu hafta yatırım araçları performansı: Hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı?
Tekirdağ’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı

Tekirdağ’da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2’si çocuk 4 yaralı
Ankara'da durdurulan iki araçta 90 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

Ankara'da durdurulan iki araçta 90 kilo esrar ele geçirildi; 2 gözaltı

En Çok Okunan Haberler