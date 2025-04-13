Amasya'da deprem: Naci Görür'den önemli açıklama

AFAD, Amasya merkezli, çevre illerden de hissedilen 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından açıklamalarda bulundu.

Amasya'da deprem: Naci Görür'den önemli açıklama
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 13.04.2025 - 19:09

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya Taşova'da saat 17:43 sularında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Söz konusu deprem Samsun ve Giresun'dan da hissedildi. 

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Depremin ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür önemli bilgiler verdi. Görür, "Endişe edilecek bir şey yok çünkü bu kesimde daha önce enerji büyük ölçüde boşaldı. Daha büyük bir deprem olmayacaktır. Lokal bir olay" dedi.

Görür'ün tam açıklaması şu şekilde:

"Destek-Tasovasi, Amasya’da 4,7 buyukugunde deprem oldu. Deprem KAF’in ana kolu uzerinde. Endise edilecek birsey yok cunku bu kesimde daha once eneji buyuk olcude bosaldi. Daha buyuk bir deprem olmayacaktir. Lokal bir olay. Sevgiyle"


Etiketler: #acil durum #afad #Naci Görür

İlgili Haberler

Gümüşhane güne depremle uyanmıştı... Naci Görür'den kritik uyarı!

Gümüşhane güne depremle uyanmıştı... Naci Görür'den kritik uyarı!
Naci Görür o faya dikkat çekti: 'Kırıldı kırılacak'

Naci Görür o faya dikkat çekti: 'Kırıldı kırılacak'
Naci Görür'den 'Konya depremi' açıklaması: 'Bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay'

Naci Görür'den 'Konya depremi' açıklaması: 'Bölgeyi etkileyebilecek büyük bir fay'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler