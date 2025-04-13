Amasya'da deprem: Naci Görür'den önemli açıklama
AFAD, Amasya merkezli, çevre illerden de hissedilen 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, X hesabından açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya Taşova'da saat 17:43 sularında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Söz konusu deprem Samsun ve Giresun'dan da hissedildi.
NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Depremin ardından kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür önemli bilgiler verdi. Görür, "Endişe edilecek bir şey yok çünkü bu kesimde daha önce enerji büyük ölçüde boşaldı. Daha büyük bir deprem olmayacaktır. Lokal bir olay" dedi.
Görür'ün tam açıklaması şu şekilde:
"Destek-Tasovasi, Amasya’da 4,7 buyukugunde deprem oldu. Deprem KAF’in ana kolu uzerinde. Endise edilecek birsey yok cunku bu kesimde daha once eneji buyuk olcude bosaldi. Daha buyuk bir deprem olmayacaktir. Lokal bir olay. Sevgiyle"
Destek-Tasovasi, Amasya’da 4,7 buyukugunde deprem oldu. Deprem KAF’in ana kolu uzerinde. Endise edilecek birsey yok cunku bu kesimde daha once eneji buyuk olcude bosaldi. Daha buyuk bir deprem olmayacaktir. Lokal bir olay. Sevgiyle pic.twitter.com/ftaAJpis9t— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) April 13, 2025
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